Опрос: девять из десяти подростков готовы начать работать до 18 лет

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Александра Рыкова
Большинство российских подростков готовы работать или стать волонтёрами до наступления совершеннолетия. Об этом свидетельствуют данные опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), с результатами которого ознакомился RT.
Опрос: девять из десяти подростков готовы начать работать до 18 лет
  • © pixabay.com

Девять из десяти российских подростков желают начать работать до наступления совершеннолетия. Почти половина (44%) из них хотели бы устроиться на работу как можно раньше, чтобы получить первый трудовой опыт для успешной карьеры в будущем. 

Заработать деньги на карманные расходы желают 40% респондентов, материально поддержать родителей — 7%. 

Работу на период летних каникул хотят найти 18% опрошенных. 

При этом каждый третий пожаловался, что ему не хватает подходящих вакансий, а 10% школьников сообщили, что не смогли найти работодателя, который согласился бы взять на работу несовершеннолетнего.

О том, что они уже работают, сообщили 4% опрошенных подростков. 

Опрос ОНФ также показал, что подростков интересует общественно полезный труд.

Так, 17% школьников сообщили, что они уже стали волонтёрами, а 37% были бы не против попробовать себя в качестве добровольца. 

«Ребята ищут себя в разных сферах: строительство, производство продуктов питания, дизайн, фото- и видеосъёмка, оказание услуг в сфере красоты, интернет-продажи. Кому-то первую работу дают родители, кто-то самостоятельно находит клиентов в сети. Но и тем и другим не хватает знаний о том, как устроиться на работу, какие документы нужны. А ещё — под какими объявлениями могут скрываться мошенники», — отметила член центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. 

В опросе «Школьники: ориентиры и ценности» приняли участие 2,5 тыс. подростков от 13 до 18 лет из 84 регионов России. 

Ранее был назван самый распространённый среди молодёжи способ поиска работы.

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