Два человека погибли в результате ДТП в Татарстане

Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате аварии в Татарстане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

«1 мая на автодороге «Объезд старого Заинска» водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны Сарманово в направлении Заинска... выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Sonata», — указали в ведомстве.

Отмечается, что в результате аварии оба автомобиля съехали в кювет. Водитель ВАЗ и один из его пассажиров скончались на месте. Оба погибших не были пристёгнуты ремнями безопасности. Ещё трое пассажиров машины были госпитализированы.

Водитель и пассажир Hyundai Sonata получили незначительные травмы и также обратились за медицинской помощью. В ведомстве подчёркивают, что находившиеся в иномарке люди были пристёгнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства и причины ДТП в настоящий момент выясняются.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.