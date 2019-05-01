Роспотребнадзор напомнил о действиях при укусе клеща

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Роспотребнадзор вновь дал рекомендации по действиям при укусе клеща, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор напомнил о действиях при укусе клеща
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Можно, например, использовать репелленты — обрабатывать ими открытые участки тела и одежду. Находясь на природе, следует осматривать себя и одежду и снимать обнаруженных насекомых.

Клещи водятся в лесах, лесопарках, в садах и на огородах. «Поймать» насекомое можно и при контакте с животными.

Для защиты от клещевого энцефалита рекомендуется при походе на природу надевать специальный защитный костюм или одежду, под которую не могут заползти эти насекомые. Голову и шею лучше закрыть косынкой.

Для удаления клещей рекомендуется обратиться к врачу, передаёт Newinform.

Ранее сообщалось, что заработала всероссийская горячая линия по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.

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