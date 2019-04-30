Более 12 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы

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На заседании президиума правительства Москвы заммэра Пётр Бирюков доложил о готовности предприятий комплекса городского хозяйства к проведению майских праздников.
Более 12 млн тюльпанов украсят Москву ко Дню Победы
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Ко Дню Победы город украсят 12,5 млн тюльпанов», — заявил Бирюков.

Кроме того, тематическое оформление столицы будет включать в себя плакаты, украшение афишных тумб и городского общественного транспорта, размещение декоративных конструкций.

Как добавляет сайт «Москва 24», также планируется подсветить здания города, а на медиафасадах будут демонстрироваться тематические ролики.

Ранее стало известно, что в Симферополе установили праздничные консоли к 75-летию освобождения города.

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