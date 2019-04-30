Тематические велопробеги пройдут в рамках акции «Баланс доверия» 17 мая
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Участники должны не только быстро добраться до финиша, но и правильно выполнить задания на участках маршрута «Учёба», «Семья», «Отношения», «Увлечения».
В рамках акции планируется организовать телемост. По словам организаторов, в студию пригласят профессиональных психологов и знаменитостей.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что ежегодная всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» стартует в Крыму 1 мая.