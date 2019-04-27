В Крыму 1 мая стартует акция «Красная гвоздика»

Ежегодная Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика» стартует в Крыму 1 мая. Об этом сообщает «Крыминформ».

«В рамках акции добровольцы движения «Волонтёры Победы» будут распространять значки «Красная гвоздика» в общественных местах: в скверах, парках, на площадях и в торговых центрах. Акция будет проходить во всех муниципальных образованиях республики. Также приобрести значок «Красная гвоздика» можно в крупнейших торговых сетях и у партнёров акции во всех 85 регионах России. Стоимость значка составляет 50 рублей», — сообщили в управлении информационной политики Мининформа республики.

Акция продлится до 22 июня. Её организатором выступает благотворительный фонд «Память поколений». Собранные в ходе акции деньги будут перечислены на счёт фонда и затем направлены на нужды ветеранов.

Ранее ФАН сообщало об акции «Ленточка ленинградской победы» в Санкт-Петербурге.