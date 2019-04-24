Всероссийская акция «Баланс доверия» пройдёт 17 мая

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Всероссийская акция «Баланс доверия» состоится 17 мая, сообщает kp.ru. Её проведёт Фонд поддержки детей.
Всероссийская акция «Баланс доверия» пройдёт 17 мая
  • ©pixabay.com

В рамках акции планируется организовать телемост. По словам организаторов, в студию пригласят профессиональных психологов и знаменитых гостей.

Дети, подростки и их родители смогут задать любой вопрос онлайн на сайте и в группах детского телефона доверия в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.

Участники также обсудят, как сохранить доверие между родителями и детьми, как действовать в сложных жизненных ситуациях.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице пройдёт благотворительная акция «Весенняя неделя добра».

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