Прокуратура отчиталась о проверке обращения по поводу конфликта между школьниками в Советске
- РИА Новости
Установлено, что 20 ноября 2018 года на перемене в школе произошёл конфликт с участием двух учеников. Классный руководитель в момент инцидента отсутствовал.
Из заключения эксперта следует, что полученные ребёнком повреждения квалифицируются как причинение средней тяжести вреда здоровью.
Прокурор обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда с образовательной организации (в размере 30 тыс. рублей) и с законного представителя напавшего школьника (также 30 тыс. рублей). Школа признала свою вину, в связи с чем было подписано мировое соглашение.
Советский городской суд удовлетворил в полном объёме требования к законному представителю несовершеннолетнего. Вердикт в законную силу не вступил.
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