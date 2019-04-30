Прокуратура отчиталась о проверке обращения по поводу конфликта между школьниками в Советске

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Прокуратура города Советска провела проверку по обращению местной жительницы, утверждавшей, что её несовершеннолетнему сыну нанесли телесные повреждения. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на прокуратуру Калининградской области.
Прокуратура отчиталась о проверке обращения по поводу конфликта между школьниками в Советске
  • РИА Новости

Установлено, что 20 ноября 2018 года на перемене в школе произошёл конфликт с участием двух учеников. Классный руководитель в момент инцидента отсутствовал.

Из заключения эксперта следует, что полученные ребёнком повреждения квалифицируются как причинение средней тяжести вреда здоровью.

Прокурор обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда с образовательной организации (в размере 30 тыс. рублей) и с законного представителя напавшего школьника (также 30 тыс. рублей). Школа признала свою вину, в связи с чем было подписано мировое соглашение.

Советский городской суд удовлетворил в полном объёме требования к законному представителю несовершеннолетнего. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту массовой драки подростков в столице региона.

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