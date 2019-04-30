Прокуратура отчиталась о проверке обращения по поводу конфликта между школьниками в Советске

Прокуратура города Советска провела проверку по обращению местной жительницы, утверждавшей, что её несовершеннолетнему сыну нанесли телесные повреждения. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на прокуратуру Калининградской области.

Установлено, что 20 ноября 2018 года на перемене в школе произошёл конфликт с участием двух учеников. Классный руководитель в момент инцидента отсутствовал.

Из заключения эксперта следует, что полученные ребёнком повреждения квалифицируются как причинение средней тяжести вреда здоровью.

Прокурор обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда с образовательной организации (в размере 30 тыс. рублей) и с законного представителя напавшего школьника (также 30 тыс. рублей). Школа признала свою вину, в связи с чем было подписано мировое соглашение.

Советский городской суд удовлетворил в полном объёме требования к законному представителю несовершеннолетнего. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту массовой драки подростков в столице региона.