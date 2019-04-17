В ХМАО проводят проверку по факту массовой драки подростков

В Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту массовой драки подростков в столице региона, сообщает URA.RU.

«По итогам проверки будет принято решение о принятии процессуальных действий», — заявили в пресс-службе окружного УМВД.

Ранее появилась информация, что после инцидента два школьника были госпитализированы. Как утверждается, всего в драке участвовали около 25 человек, а поводом для потасовки якобы стал конфликт на дискотеке.

В январе ученица одной из школ Сызрани в беседе с телеканалом «360» рассказала подробности инцидента с участием двух подростков, в результате которого преподаватель физкультуры получила сотрясение головного мозга.