В ХМАО проводят проверку по факту массовой драки подростков

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В Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту массовой драки подростков в столице региона, сообщает URA.RU.
В ХМАО проводят проверку по факту массовой драки подростков
  • РИА Новости

«По итогам проверки будет принято решение о принятии процессуальных действий», — заявили в пресс-службе окружного УМВД.

Ранее появилась информация, что после инцидента два школьника были госпитализированы. Как утверждается, всего в драке участвовали около 25 человек, а поводом для потасовки якобы стал конфликт на дискотеке.

В январе ученица одной из школ Сызрани в беседе с телеканалом «360» рассказала подробности инцидента с участием двух подростков, в результате которого преподаватель физкультуры получила сотрясение головного мозга.

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