В ХМАО проводят проверку по факту массовой драки подростков
- РИА Новости
«По итогам проверки будет принято решение о принятии процессуальных действий», — заявили в пресс-службе окружного УМВД.
Ранее появилась информация, что после инцидента два школьника были госпитализированы. Как утверждается, всего в драке участвовали около 25 человек, а поводом для потасовки якобы стал конфликт на дискотеке.
В январе ученица одной из школ Сызрани в беседе с телеканалом «360» рассказала подробности инцидента с участием двух подростков, в результате которого преподаватель физкультуры получила сотрясение головного мозга.