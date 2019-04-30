В ЦОДД рассказали о «беспощадных» пробках в начале мая

В московском Центре организации дорожного движения предупредили водителей, намеревающихся провести майские праздники на даче, о «беспощадных» пробках на выездах из города.

«От майских праздников нас отделяет только одно — предпервомайские пробки. Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком», — указано в тексте.

От майских праздников нас отделяет только одно - предпервомайские пробки. Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком. Сбереги шашлык - не езжай в час пик. Лучшее время выезда до 15:00 либо после 22:00 сегодня, или завтра до 08:00. pic.twitter.com/cpgJoFCgAw — ЦОДД (@gucodd) 30 апреля 2019 г.

Также в ЦОДД отметили, что лучшим временем для выезда из города является период до 15:00 или после 22:00 во вторник, 30 апреля, а также до 08:00 в среду, 1 мая.

Ранее в Центре организации дорожного движения предупредили московских водителей о затруднениях в движении транспорта в связи с ростом числа желающих поехать на дачу.