В ЦОДД рассказали о «беспощадных» пробках в начале мая

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В московском Центре организации дорожного движения предупредили водителей, намеревающихся провести майские праздники на даче, о «беспощадных» пробках на выездах из города.
В ЦОДД рассказали о «беспощадных» пробках в начале мая
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«От майских праздников нас отделяет только одно — предпервомайские пробки. Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком», — указано в тексте. 

Также в ЦОДД отметили, что лучшим временем для выезда из города является период до 15:00 или после 22:00 во вторник, 30 апреля, а также до 08:00 в среду, 1 мая.

Ранее в Центре организации дорожного движения предупредили московских водителей о затруднениях в движении транспорта в связи с ростом числа желающих поехать на дачу.

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