Полиция задержала министра экономики Дагестана

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, чиновник задержан по делу о хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров.

Ведётся следствие по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»).

Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.

В начале апреля сообщалось, что глава Дербентского района республики Магомед Джелилов обвиняется по трём эпизодам крупной растраты.