Полиция задержала министра экономики Дагестана
- © официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан
По её словам, чиновник задержан по делу о хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров.
Ведётся следствие по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»).
Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
В начале апреля сообщалось, что глава Дербентского района республики Магомед Джелилов обвиняется по трём эпизодам крупной растраты.