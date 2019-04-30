Полиция задержала министра экономики Дагестана

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Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Полиция задержала министра экономики Дагестана
  • © официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан

По её словам, чиновник задержан по делу о хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров.

Ведётся следствие по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»).

Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.

В начале апреля сообщалось, что глава Дербентского района республики Магомед Джелилов обвиняется по трём эпизодам крупной растраты.

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