Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате

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Глава Дербентского района Республики Дагестан Магомед Джелилов обвиняется по трём эпизодам крупной растраты. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате
  • © Администрации Дербентского района

«Главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — заявила Петренко.

Уточняется, что в рамках уголовного дела были проведены обыски по месту жительства Джелилова.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, используя своё должностное положение, незаконно передал в безвозмездное пользование своим родственникам три земельных участка в Дербентском районе общей площадью 3 гектара.

При этом кадастровая стоимость земли превышает 3 млн рублей, а рыночная может составлять более 20 млн рублей.

10 апреля сообщалось об обысках в администрации Дербентского района Дагестана.

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