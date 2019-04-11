Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате

Глава Дербентского района Республики Дагестан Магомед Джелилов обвиняется по трём эпизодам крупной растраты. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — заявила Петренко.

Уточняется, что в рамках уголовного дела были проведены обыски по месту жительства Джелилова.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, используя своё должностное положение, незаконно передал в безвозмездное пользование своим родственникам три земельных участка в Дербентском районе общей площадью 3 гектара.

При этом кадастровая стоимость земли превышает 3 млн рублей, а рыночная может составлять более 20 млн рублей.

10 апреля сообщалось об обысках в администрации Дербентского района Дагестана.