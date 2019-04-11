Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате
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«Главе Дербентского района Республики Дагестан Магомеду Джелилову предъявлено обвинение по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»)», — заявила Петренко.
Уточняется, что в рамках уголовного дела были проведены обыски по месту жительства Джелилова.
Следствие ходатайствует об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в 2015 году обвиняемый, используя своё должностное положение, незаконно передал в безвозмездное пользование своим родственникам три земельных участка в Дербентском районе общей площадью 3 гектара.
При этом кадастровая стоимость земли превышает 3 млн рублей, а рыночная может составлять более 20 млн рублей.
10 апреля сообщалось об обысках в администрации Дербентского района Дагестана.