Семьи погибших при падении Як-18 в Хабаровском крае получат по 1 млн рублей

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Власти Хабаровского края выплатят по 1 млн рублей семьям лётчиков, погибших при крушении самолёта Як-18, сообщается на сайте правительства региона.

«По одному миллиону рублей выплатят власти Хабаровского края семьям лётчиков, погибших в крушении самолёта Як-18. Средства на это будут выделены из резервного фонда», — указывается в сообщении.

Ранее при крушении самолёта Як-18 в районе аэродрома Калинка в Хабаровском крае погибли два человека.

СК назвал основные версии крушения Як-18.

Также «ПолитЭксперт» сообщал, что акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили из-за гибели её организатора, президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимира Левшина.

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