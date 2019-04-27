СК назвал основные версии крушения Як-18 в Хабаровском крае

Следователи рассматривают несколько возможных причин крушения самолёта Як-18 в Хабаровском крае: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия.

Об этом информирует пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

«Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия», — заявили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух лиц»).

Ранее при крушении самолёта Як-18 в районе аэродрома Калинка погибли два человека.