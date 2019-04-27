СК назвал основные версии крушения Як-18 в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Следователи рассматривают несколько возможных причин крушения самолёта Як-18 в Хабаровском крае: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия.
СК назвал основные версии крушения Як-18 в Хабаровском крае
  • © sledcom.ru

Об этом информирует пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

«Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия», — заявили в СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух лиц»).

Ранее при крушении самолёта Як-18 в районе аэродрома Калинка погибли два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить