СК назвал основные версии крушения Як-18 в Хабаровском крае
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Об этом информирует пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
«Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна, неблагоприятные погодные условия», — заявили в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть двух лиц»).
Ранее при крушении самолёта Як-18 в районе аэродрома Калинка погибли два человека.