Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили из-за гибели лётчика
Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили из-за гибели её организатора, президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимира Левшина.
- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на сайт аэродрома «Калинка».
Также отменены запланированные на май соревнования и другие мероприятия.
Левшин погиб при крушении самолёта Як-18 в Хабаровском крае.
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