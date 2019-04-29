Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили из-за гибели лётчика

Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили из-за гибели её организатора, президента Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимира Левшина.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на сайт аэродрома «Калинка».

Также отменены запланированные на май соревнования и другие мероприятия.

Левшин погиб при крушении самолёта Як-18 в Хабаровском крае.

СК назвал основные версии крушения.