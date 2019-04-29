В Москве продлили арест обвиняемому в убийстве следователя Шишкиной
- РИА Новости
«Суд продлил срок содержания под стражей Абдулазизову до 7 августа», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
Отмечается, что арест продлили также 17-летнему подростку, обвиняемому в соучастии в преступлении.
Оба подозреваемых признали свою вину.
По версии следствия, несовершеннолетний житель Петербурга во время поиска работы через даркнет нашёл объявление о заказе на убийство, за исполнение которого он и Абдулазизов впоследствии получили вознаграждение в 1 млн рублей.
10 октября 2018 года в Красногорском районе неизвестный убил подполковника полиции следователя Евгению Шишкину.
Впоследствии в СК России заявили, что преступление было совершено с целью воспрепятствовать расследованию уголовных дел.