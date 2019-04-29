В Москве продлили арест обвиняемому в убийстве следователя Шишкиной

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Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок заключения под стражей Абдулазизу Абдулазизову, обвиняемому в убийстве следователя МВД России Евгении Шишкиной. Об этом сообщает РИА Новости.
В Москве продлили арест обвиняемому в убийстве следователя Шишкиной
  • РИА Новости

«Суд продлил срок содержания под стражей Абдулазизову до 7 августа», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

Отмечается, что арест продлили также 17-летнему подростку, обвиняемому в соучастии в преступлении.

Оба подозреваемых признали свою вину.

По версии следствия, несовершеннолетний житель Петербурга во время поиска работы через даркнет нашёл объявление о заказе на убийство, за исполнение которого он и Абдулазизов впоследствии получили вознаграждение в 1 млн рублей.

10 октября 2018 года в Красногорском районе неизвестный убил подполковника полиции следователя Евгению Шишкину.

Впоследствии в СК России заявили, что преступление было совершено с целью воспрепятствовать расследованию уголовных дел.

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