Эксперт прокомментировал участие танка Т-34 в предстоящем параде Победы в Москве
- РИА Новости
«То, что Т-34 — легендарный танк Великой Отечественной войны, знают все. Но у нас не все знают, что в принципе Т-34 было несколько типов. Начинали мы войну с тем, который проектировался в 1939—1940 годах, и он получился очень удачным», — заявил Ченнык.
По его словам, весь первый период войны эта модель была основным средним танком, а в 1944 году её сменил Т-34 с пушкой 85 мм.
Как отметил эксперт, речь шла о принципиально другой машине с двигателем повышенной мощности, башней другого типа, экипажем из пяти, а не четырёх человек.
Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало программу проведения парада Победы 9 мая в Москве.
«Новый Севастополь» сообщал, что специалисты Черноморского флота начали подготовку к салюту в честь Дня Победы.