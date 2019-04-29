Эксперт прокомментировал участие танка Т-34 в предстоящем параде Победы в Москве

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык в беседе с радио Sputnik прокомментировал участие танка Т-34 в предстоящем параде Победы в Москве.

«То, что Т-34 — легендарный танк Великой Отечественной войны, знают все. Но у нас не все знают, что в принципе Т-34 было несколько типов. Начинали мы войну с тем, который проектировался в 1939—1940 годах, и он получился очень удачным», — заявил Ченнык.

По его словам, весь первый период войны эта модель была основным средним танком, а в 1944 году её сменил Т-34 с пушкой 85 мм.

Как отметил эксперт, речь шла о принципиально другой машине с двигателем повышенной мощности, башней другого типа, экипажем из пяти, а не четырёх человек.

Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало программу проведения парада Победы 9 мая в Москве.

«Новый Севастополь» сообщал, что специалисты Черноморского флота начали подготовку к салюту в честь Дня Победы.