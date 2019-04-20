Специалисты ЧФ начали подготовку к салюту в честь Дня Победы в Севастополе

Специалисты Черноморского флота начали подготовку к салюту в честь Дня Победы в Севастополе.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Готовятся орудия, салютные установки и фейерверочные комплексы.

«9 мая артиллерийские залпы будут выполнены над акваторией Севастопольской бухты из трёх фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля КамАЗ, для звукового сопровождения которых прозвучат холостые залпы из 122-мм гаубиц Д-30», — заявил Рулёв.

В марте URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге провели первую репетицию парада Победы.