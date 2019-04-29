В Подмосковье задержали семерых членов ИГ
- РИА Новости
«Задержаны семь участников названной террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
СК России по области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
Как отмечается, руководство ячейкой осуществлялось иностранными эмиссарами.
Ранее ФСБ задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки ИГ, которые планировали теракты.
По данным ведомства, злоумышленники готовили теракты против полицейских.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.