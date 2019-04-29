В Подмосковье задержали семерых членов ИГ

В Московской области задержаны участники террористической организации «Исламское государство»*, заявили в пресс-службе ФСБ России.

«Задержаны семь участников названной террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

СК России по области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Как отмечается, руководство ячейкой осуществлялось иностранными эмиссарами.

Ранее ФСБ задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки ИГ, которые планировали теракты.

По данным ведомства, злоумышленники готовили теракты против полицейских.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.