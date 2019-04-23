Законспирированная ячейка ИГ разоблачена в Махачкале и Грозном

ФСБ России задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали теракты.

«На территории Махачкалы и Грозного пресечена деятельность членов законспирированной ячейки сторонников... МТО «Исламское государство» численностью пять человек», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе обысков у участников группы компоненты для изготовления СВУ, револьвер кустарного производства, гранаты.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности в Хакасии задержали жителя Абакана, подозреваемого в финансировании «Исламского государства».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.