Прокурор запросил три года колонии для порвавшего картину Репина вандала

Гособвинение запросило три года заключения для Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее.

«Прошу признать Игоря Подпорина виновным по части 2 статьи 243 УК России («уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия». — RT) и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует прокурора РИА Новости.

Ранее порвавший картину Репина в Третьяковской галерее объяснил поступок раздражением.

26 мая 2018 года мужчина нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст получил повреждения в трёх местах.

Ущерб картине Репина составил не менее 30 млн рублей.