Прокурор запросил три года колонии для порвавшего картину Репина вандала
- РИА Новости
«Прошу признать Игоря Подпорина виновным по части 2 статьи 243 УК России («уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия». — RT) и назначить ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует прокурора РИА Новости.
Ранее порвавший картину Репина в Третьяковской галерее объяснил поступок раздражением.
26 мая 2018 года мужчина нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст получил повреждения в трёх местах.
Ущерб картине Репина составил не менее 30 млн рублей.