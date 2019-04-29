Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в стране в 2019 году

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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в стране с начала 2019 года, сообщает Newinform со ссылкой на сайт ведомства.
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в стране в 2019 году
  • РИА Новости

По имеющимся данным, с января прививки успели сделать более 1,4 млн человек.

В настоящее время в регионах подготовили специальные лаборатории по исследованию клещей, а также информационные памятки. В большинстве субъектов уже проводят акарицидные обработки.

Также отмечается, что с начала года за медпомощью россияне обращаются не чаще обычного. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

Ранее ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.

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