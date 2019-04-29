Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в стране в 2019 году
- РИА Новости
По имеющимся данным, с января прививки успели сделать более 1,4 млн человек.
В настоящее время в регионах подготовили специальные лаборатории по исследованию клещей, а также информационные памятки. В большинстве субъектов уже проводят акарицидные обработки.
Также отмечается, что с начала года за медпомощью россияне обращаются не чаще обычного. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.
Ранее ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.