Глава FIAS осудил драку самбисток на турнире во Владивостоке

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался о драке двух самбисток на трибуне во время турнира во Владивостоке.
Глава FIAS осудил драку самбисток на турнире во Владивостоке
  • РИА Новости

«Инцидент, произошедший во Владивостоке на международном турнире «Мемориал Потапова», не может иметь оправдания. Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах», — приводит слова президента федерации пресс-служба организации.

По его словам, подобные инциденты приносят ущерб любому виду спорта. Он также отметил, что случай будет рассмотрен на заседании исполкома FIAS после получения и изучения материалов от дисциплинарной комиссии. 

«Думаю, наказание для участников потасовки будет очень строгим. Мы должны сделать всё, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем», — подчеркнул Шестаков.

Ранее боец MMA Малыхин заявил, что хотел бы встретиться в бою с Александром Емельяненко.

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