Глава FIAS осудил драку самбисток на турнире во Владивостоке

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался о драке двух самбисток на трибуне во время турнира во Владивостоке.

«Инцидент, произошедший во Владивостоке на международном турнире «Мемориал Потапова», не может иметь оправдания. Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах», — приводит слова президента федерации пресс-служба организации.

По его словам, подобные инциденты приносят ущерб любому виду спорта. Он также отметил, что случай будет рассмотрен на заседании исполкома FIAS после получения и изучения материалов от дисциплинарной комиссии.

«Думаю, наказание для участников потасовки будет очень строгим. Мы должны сделать всё, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем», — подчеркнул Шестаков.

Ранее боец MMA Малыхин заявил, что хотел бы встретиться в бою с Александром Емельяненко.