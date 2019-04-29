Глава FIAS осудил драку самбисток на турнире во Владивостоке
- РИА Новости
«Инцидент, произошедший во Владивостоке на международном турнире «Мемориал Потапова», не может иметь оправдания. Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах», — приводит слова президента федерации пресс-служба организации.
По его словам, подобные инциденты приносят ущерб любому виду спорта. Он также отметил, что случай будет рассмотрен на заседании исполкома FIAS после получения и изучения материалов от дисциплинарной комиссии.
«Думаю, наказание для участников потасовки будет очень строгим. Мы должны сделать всё, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем», — подчеркнул Шестаков.
Ранее боец MMA Малыхин заявил, что хотел бы встретиться в бою с Александром Емельяненко.