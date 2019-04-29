В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.

«Я для начала предлагаю, например, сократить рабочую неделю в зимнее время, в тёмное время, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100%», — цитирует его РИА Новости.

При этом он добавил, что данный вопрос не должен переходить в сферу популизма и его надо обсуждать с профессиональным сообществом, чтобы добиться реального повышения эффективности работы людей.

Ранее Минтруд России провёл проверку, которая выявила, что каждое пятое рабочее место в России вредно или опасно.

Сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News отметил, что современная организация работы изменилась по сложности и степени влияния на здоровье.

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