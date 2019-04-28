Полиция начала проверку по факту взрыва на набережной в Петербурге

Полиция начала проверку по факту взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

«Полиция проводит проверку по факту получения телесных повреждений в Невском районе Санкт-Петербурга», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 20-летний мужчина собирал металлолом на Октябрьской набережной и наткнулся на боеприпас времён Великой Отечественной войны, который сдетонировал. Молодой человек госпитализирован.

Ранее власти Петербурга сообщили, что при взрыве мины на Октябрьской набережной пострадал мужчина. Также сообщалось, что на место взрыва выехали сотрудники ОМОНа.