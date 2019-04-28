На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа.

Представитель ведомства подтвердил факт происшествия на Октябрьской набережной.

«На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — заявили в Росгвардии.

Как сообщает Пятый канал, мужчина исследовал акваторию у берега для поиска металлолома.

Ранее власти Петербурга сообщили, что при взрыве мины на Октябрьской набережной пострадал мужчина.