На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
- РИА Новости
Представитель ведомства подтвердил факт происшествия на Октябрьской набережной.
«На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — заявили в Росгвардии.
Как сообщает Пятый канал, мужчина исследовал акваторию у берега для поиска металлолома.
Ранее власти Петербурга сообщили, что при взрыве мины на Октябрьской набережной пострадал мужчина.