На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

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В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области RT сообщили, что на место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОНа.
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
  • РИА Новости

Представитель ведомства подтвердил факт происшествия на Октябрьской набережной.

«На место выехали сотрудники ОМОНа ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области с целью обследовать место происшествия, установить причины и обследовать территорию на предмет наличия иных опасных предметов», — заявили в Росгвардии.

Как сообщает Пятый канал, мужчина исследовал акваторию у берега для поиска металлолома.

Ранее власти Петербурга сообщили, что при взрыве мины на Октябрьской набережной пострадал мужчина.

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