Власти Петербурга сообщили о взрыве мины на Октябрьской набережной

На Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв мины, пострадал мужчина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

«Предположительно, взорвалась мина времён Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице», — заявили в администрации.

Как сообщает Пятый канал, мужчина исследовал акваторию у берега для поиска металлолома.

24 апреля сообщалось, что в реке Фонтанке в Санкт-Петербурге нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны.