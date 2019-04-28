Власти Петербурга сообщили о взрыве мины на Октябрьской набережной

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На Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга произошёл взрыв мины, пострадал мужчина.
Власти Петербурга сообщили о взрыве мины на Октябрьской набережной

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

«Предположительно, взорвалась мина времён Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице», — заявили в администрации.

Как сообщает Пятый канал, мужчина исследовал акваторию у берега для поиска металлолома.

24 апреля сообщалось, что в реке Фонтанке в Санкт-Петербурге нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

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