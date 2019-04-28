Власти Петербурга сообщили о взрыве мины на Октябрьской набережной
- Октябрьская набережная в Санкт-Петербурге
- © GAlexandrova / Wikipedia
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.
«Предположительно, взорвалась мина времён Великой Отечественной войны. Мужчина пострадал, он находится в больнице», — заявили в администрации.
Как сообщает Пятый канал, мужчина исследовал акваторию у берега для поиска металлолома.
24 апреля сообщалось, что в реке Фонтанке в Санкт-Петербурге нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны.