В реке Фонтанке в Петербурге нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны

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В реке Фонтанке в Санкт-Петербурге нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны, передаёт kp.ru.
В реке Фонтанке в Петербурге нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Подозрительный предмет в воде заметили прохожие. На место приехали специалисты.

«Уже спустя 15 минут после сообщения специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии прибыли к указанному месту. Там они действительно увидели в воде предмет, внешне похожий на снаряд», — заявили в пресс-службе войск Национальной гвардии.

Это была 81-миллиметровая немецкая миномётная мина. Она находилась в состоянии сильной коррозии и содержала в корпусе взрывчатое вещество. Снаряд вывезли и уничтожили на полигоне.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе нашли авиабомбу времён войны.

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