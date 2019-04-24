В реке Фонтанке в Петербурге нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны

В реке Фонтанке в Санкт-Петербурге нашли миномётную мину времён Великой Отечественной войны, передаёт kp.ru.

Подозрительный предмет в воде заметили прохожие. На место приехали специалисты.

«Уже спустя 15 минут после сообщения специалисты инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии прибыли к указанному месту. Там они действительно увидели в воде предмет, внешне похожий на снаряд», — заявили в пресс-службе войск Национальной гвардии.

Это была 81-миллиметровая немецкая миномётная мина. Она находилась в состоянии сильной коррозии и содержала в корпусе взрывчатое вещество. Снаряд вывезли и уничтожили на полигоне.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе нашли авиабомбу времён войны.