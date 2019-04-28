В праздновании Пасхи в России поучаствовали более 4,3 млн человек

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В населённых пунктах России в ночь на 28 апреля более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В праздновании Пасхи в России поучаствовали более 4,3 млн человек
  • РИА Новости

«В ночь на 28 апреля свыше 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи более чем в 7,4 тыс. населённых пунктах по всей России», — сообщила она.

По её словам, в православных церквях, храмах и монастырях прошло около 12 тыс. праздничных мероприятий.

При этом безопасность во время мероприятий обеспечивали более 52,3 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

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