Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа», — говорится в тексте поздравления.

Ранее сообщалось, что в храме Христа Спасителя в Москве прошло праздничное богослужение.

Торжественный молебен возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Службу посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.