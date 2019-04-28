В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

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В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар площадью 824 кв. м. на территории промышленной зоны. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.
В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне
  • РИА Новости

Сообщение о возгорании в деревне Курилово поступило в 09:15.

На момент прибытия первых подразделений МЧС происходило горение склада на площади 500 кв. м., хозяйственной постройки и деревянных палетов.

«10:21 локализация пожара на площади 824 кв. м. Привлекаемые силы и средства: 66 единиц техники, 23 человек, в том числе от МЧС 9 единиц техники, 32 человека», — заявили в МЧС.

Ранее URA.RU назвало причину пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.

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