Источник: при пожаре на складе под Воронежем обрушилась кровля
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«Произошло обрушение кровли трёхэтажного здания распределительного центра на площади 42 тыс. кв. м», — сообщил он.
Источник добавил, что данных о пострадавших пока нет.
В тушении пожара принимают участие 124 человека, задействовано 56 единиц техники.
Ранее в распределительном центре было ликвидировано открытое горение.
В середине апреля URA.RU сообщало о причине пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.