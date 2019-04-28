Источник: при пожаре на складе под Воронежем обрушилась кровля

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В результате пожара в распределительном центре в Воронежской области произошло обрушение кровли на площади 42 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Источник: при пожаре на складе под Воронежем обрушилась кровля
  • © МЧС по Воронежской области

«Произошло обрушение кровли трёхэтажного здания распределительного центра на площади 42 тыс. кв. м», — сообщил он.

Источник добавил, что данных о пострадавших пока нет.

В тушении пожара принимают участие 124 человека, задействовано 56 единиц техники.

Ранее в распределительном центре было ликвидировано открытое горение

В середине апреля URA.RU сообщало о причине пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.

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