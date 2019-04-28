Открытое горение в распределительном центре в Воронежской области ликвидировано
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«В 08:00 мск открытое горение ликвидировано», — сказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м.
Локализовать возгорание удалось в 04:12 на площади 42 тыс. кв. метров.
В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе электротехническая неисправность.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.