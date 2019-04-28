Открытое горение в распределительном центре в Воронежской области ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в распределительном центре в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 08:00 мск открытое горение ликвидировано», — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м.

Локализовать возгорание удалось в 04:12 на площади 42 тыс. кв. метров.

В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе электротехническая неисправность.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.