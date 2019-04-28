МЧС увеличивает группировку сил для тушения пожара в Воронежской области

В МЧС приняли решение направить дополнительные силы к распределительному центру в Воронежской области, здание которого горит на площади 20 тыс. кв. м.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что группировка спасателей увеличена до 124 человек и 50 единиц техники.

По данным МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м.

23 апреля в посёлке имени Свердлова произошёл пожар на двух складах на площади свыше 1,3 тыс. кв. м. Потушить возгорание удалось лишь спустя несколько часов.