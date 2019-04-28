МЧС увеличивает группировку сил для тушения пожара в Воронежской области
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что группировка спасателей увеличена до 124 человек и 50 единиц техники.
По данным МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших пока нет.
Ранее стало известно, что в Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м.
23 апреля в посёлке имени Свердлова произошёл пожар на двух складах на площади свыше 1,3 тыс. кв. м. Потушить возгорание удалось лишь спустя несколько часов.