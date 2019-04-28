МЧС увеличивает группировку сил для тушения пожара в Воронежской области

Короткая ссылка
В МЧС приняли решение направить дополнительные силы к распределительному центру в Воронежской области, здание которого горит на площади 20 тыс. кв. м.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что группировка спасателей увеличена до 124 человек и 50 единиц техники.

По данным МЧС, в результате пожара погибших и пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м.

23 апреля в посёлке имени Свердлова произошёл пожар на двух складах на площади свыше 1,3 тыс. кв. м. Потушить возгорание удалось лишь спустя несколько часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить