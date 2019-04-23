В Ленинградской области потушили пожар на складах

В Ленинградской области пожарным удалось потушить возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«В 02:00 вторника пожар ликвидирован», — сказал собеседник.

По его словам, к ликвидации последствий возгорания привлекались 62 человека и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось о локализации пожара на складах в Ленинградской области.

В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре.