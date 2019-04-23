В Ленинградской области потушили пожар на складах
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«В 02:00 вторника пожар ликвидирован», — сказал собеседник.
По его словам, к ликвидации последствий возгорания привлекались 62 человека и 24 единицы техники.
Ранее сообщалось о локализации пожара на складах в Ленинградской области.
В феврале «Утро.ру» передавало, что в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре.