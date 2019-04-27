Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов. 
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
  • Reuters

Соответствующие поручения даны по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.

В частности, Медведев поручил проанализировать практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных и школьных учреждений по «семейному графику».

«Внесите в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство... в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — говорится в сообщении. 

Также он поручил подготовить предложения по мониторингу доступности записи к врачам и сокращению сроков ожидания и приёма врачей медицинских организаций.

Ранее Медведев расширил полномочия Российской академии наук.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить