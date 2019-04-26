Медведев расширил полномочия РАН
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- РИА Новости
«Я подписал постановление правительства, которое уточняет устав Российской академии наук. Речь идёт о расширении полномочий в вопросах, которые касаются разработки фундаментальных научных исследований на долгосрочный период», — приводит РИА Новости слова Медведева.
Он отметил, что с РАН будут согласовываться решения по реорганизации и ликвидации научных организаций.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что внутренние затраты на исследования и разработки в российской науке к 2024 году должны увеличиться на 54% и составить около 1,9 трлн рублей.