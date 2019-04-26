В Красноярске заявили об отсутствии угрозы распространения вредных веществ из-за пожара
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- РИА Новости
«Угрозы жизни населению и распространения химических вредных веществ нет», — говорится в сообщении городских властей в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».
Тем не менее, жителям рекомендовали не открывать окна из-за запаха дыма от пожара.
В администрации уточнили, что горит склад готовой продукции завода.
Ранее в МЧС подтвердили, что площадь пожара на «Красмаше» возросла до 24 тыс. кв. м.