В Красноярске заявили об отсутствии угрозы распространения вредных веществ из-за пожара

В администрации Красноярска заявили об отсутствии угрозы распространения химических вредных веществ в районе пожара на территории завода оборонно-промышленного комплекса «Красмаш».

«Угрозы жизни населению и распространения химических вредных веществ нет», — говорится в сообщении городских властей в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».

Тем не менее, жителям рекомендовали не открывать окна из-за запаха дыма от пожара.

В администрации уточнили, что горит склад готовой продукции завода.

Ранее в МЧС подтвердили, что площадь пожара на «Красмаше» возросла до 24 тыс. кв. м.