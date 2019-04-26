Пожару на «Красмаше» в Красноярске присвоили высший ранг сложности

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RT
В ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что площадь пожара на территории завода «Красмаш» в регионе (входит в корпорацию «Роскосмос»), по предварительным данным, составляет 5 тыс. кв. м.
Пожару на «Красмаше» в Красноярске присвоили высший ранг сложности
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«Пожару присвоен четвёртый ранг сложности. Это самый высокий ранг в нашем крае», — рассказал представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

По предварительным данным, площадь возгорания — 5 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение кровли.

По состоянию на 20:03 (16:03 мск) к тушению пожара от ГУ МЧС России по региону привлечены 38 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на территории завода «Красмаш», где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит одно из зданий.

Как уточнил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, пожар произошёл на складе холодильников.

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