Пожару на «Красмаше» в Красноярске присвоили высший ранг сложности
- vk.com
«Пожару присвоен четвёртый ранг сложности. Это самый высокий ранг в нашем крае», — рассказал представитель ведомства в беседе с РИА Новости.
По предварительным данным, площадь возгорания — 5 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение кровли.
По состоянию на 20:03 (16:03 мск) к тушению пожара от ГУ МЧС России по региону привлечены 38 человек и 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на территории завода «Красмаш», где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит одно из зданий.
Как уточнил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, пожар произошёл на складе холодильников.