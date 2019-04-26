Шойгу анонсировал реконструкцию более 100 военных аэродромов

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что ведомство начинает масштабную реконструкцию более 100 военных аэродромов.

«В настоящее время Министерство обороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов… Дальнейшее развитие аэродромной сети Вооружённых сил России позволит обеспечить более оперативное применение авиации и её безопасную эксплуатацию», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что планируется отремонтировать более 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов. Кроме того, на аэродромах будет построено более 700 объектов.

Ранее Шойгу заявил, что для Минобороны является приоритетом строительство объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.