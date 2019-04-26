Шойгу анонсировал реконструкцию более 100 военных аэродромов

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что ведомство начинает масштабную реконструкцию более 100 военных аэродромов.
Шойгу анонсировал реконструкцию более 100 военных аэродромов
  • РИА Новости

«В настоящее время Министерство обороны готовит проект плана реконструкции и ремонта 106 аэродромов… Дальнейшее развитие аэродромной сети Вооружённых сил России позволит обеспечить более оперативное применение авиации и её безопасную эксплуатацию», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что планируется отремонтировать более 13 млн кв. м искусственных покрытий аэродромов. Кроме того, на аэродромах будет построено более 700 объектов.

Ранее Шойгу заявил, что для Минобороны является приоритетом строительство объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить