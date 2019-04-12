Минобороны совершенствует инфраструктуру войск в Крыму и Арктике

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что для ведомства является приоритетом строительство объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.
Минобороны совершенствует инфраструктуру войск в Крыму и Арктике
  • РИА Новости

«Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления вооружённых сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что в этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения военной инфраструктуры.

Ранее Шойгу заявил, что военная инфраструктура страны в Арктике является одной из самых современных в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить