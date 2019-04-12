Минобороны совершенствует инфраструктуру войск в Крыму и Арктике

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что для ведомства является приоритетом строительство объектов военной инфраструктуры для стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и Арктике.

«Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления вооружённых сил и создании объектов для размещения вооружения, военной и специальной техники. Прежде всего стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что в этом году планируется завершить строительство 3751 здания и сооружения военной инфраструктуры.

Ранее Шойгу заявил, что военная инфраструктура страны в Арктике является одной из самых современных в мире.