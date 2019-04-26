В Москве пожарные спасли более 20 человек из горящего дома

Короткая ссылка
На юго-западе Москвы произошёл пожар в жилом доме на площади 20 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по столице.

«Было установлено, что в жилом доме происходит горение на третьем этаже», — указывается в сообщении.

Как уточняется, в 0:23 пожар был локализован, а в 0:37 ликвидирован на площади 20 кв. м. В тушении пожара принимали участие 70 человек личного состава.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены 23 человека (из них двое детей)», — добавили в ведомстве.

Ранее во время пожара в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы спасли 12 человек. 

Портал «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить