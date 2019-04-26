В Москве пожарные спасли более 20 человек из горящего дома

На юго-западе Москвы произошёл пожар в жилом доме на площади 20 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по столице.

«Было установлено, что в жилом доме происходит горение на третьем этаже», — указывается в сообщении.

Как уточняется, в 0:23 пожар был локализован, а в 0:37 ликвидирован на площади 20 кв. м. В тушении пожара принимали участие 70 человек личного состава.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены 23 человека (из них двое детей)», — добавили в ведомстве.

Ранее во время пожара в многоэтажном доме на северо-востоке Москвы спасли 12 человек.

Портал «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.