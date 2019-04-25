Минтруд подготовит поправки об освобождении на день работника с 40 лет для диспансеризации
- РИА Новости
«Минтруду России подготовить... предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие право работника в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день», — говорится в тексте соответствующего документа.
Отмечается, что выходной должен предоставляться сотруднику один раз в год с сохранением за ним места работы и среднего заработка.
Срок исполнения поручения — до 20 июня текущего года.
В январе Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников.
Соответствующий проект был опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.