Минтруд подготовит поправки об освобождении на день работника с 40 лет для диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству труда подготовить поправки в Трудовой кодекс страны о праве работника в возрасте 40 лет и старше на выходной для прохождения диспансеризации раз в год.

«Минтруду России подготовить... предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие право работника в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день», — говорится в тексте соответствующего документа.

Отмечается, что выходной должен предоставляться сотруднику один раз в год с сохранением за ним места работы и среднего заработка.

Срок исполнения поручения — до 20 июня текущего года.

В январе Министерство труда и социальной защиты России выступило с инициативой отменить медицинские осмотры для офисных сотрудников.

Соответствующий проект​ был опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.