ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми

Данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывают, что большинство жителей страны считают себя частично или полностью счастливыми. Данный показатель является максимальным за все годы исследований.

Об этом говорится в тексте опроса, оказавшемся в распоряжении RT.

Отмечается, что 35% респондентов на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определённо да», 51% — «скорее да», 7% — «скорее нет», 4% — «определённо нет», 3% участников опроса затруднились дать ответ.

Многие жители страны считают себя счастливыми в том числе в связи с наличием семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).

Ранее сообщалось, что россиянам для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Жителям Москвы — не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга — 91 тыс. рублей.