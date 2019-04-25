ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми

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Данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывают, что большинство жителей страны считают себя частично или полностью счастливыми. Данный показатель является максимальным за все годы исследований.
ВЦИОМ: 86% россиян считают себя счастливыми
  • РИА Новости

Об этом говорится в тексте опроса, оказавшемся в распоряжении RT.

Отмечается, что 35% респондентов на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определённо да», 51% — «скорее да», 7% — «скорее нет», 4% — «определённо нет», 3% участников опроса затруднились дать ответ.

Многие жители страны считают себя счастливыми в том числе в связи с наличием семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).

Ранее сообщалось, что россиянам для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Жителям Москвы — не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга — 91 тыс. рублей.

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