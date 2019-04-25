В Тверской области грузовик врезался в автобус с рабочими
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«Сегодня в 05:50 мск на 110-м километре автодороги М10 «Россия» водитель, управляя автобусом Ford Transit, который перевозил 12 рабочих по маршруту Конаково — Шереметьево, при запрещённом развороте совершил столкновение с грузовой автомашиной MAN», — рассказали агентству в ГИБДД.
В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.
Ранее экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Брянской области.
Также URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.