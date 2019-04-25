В Тверской области грузовик врезался в автобус с рабочими

По меньшей мере шесть человек получили травмы при столкновении грузовика MAN с автобусом с рабочими в Тверской области. Инцидент произошёл на маршруте Конаково — Шереметьево, сообщает ТАСС.

«Сегодня в 05:50 мск на 110-м километре автодороги М10 «Россия» водитель, управляя автобусом Ford Transit, который перевозил 12 рабочих по маршруту Конаково — Шереметьево, при запрещённом развороте совершил столкновение с грузовой автомашиной MAN», — рассказали агентству в ГИБДД.

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии.

Ранее экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП в Брянской области.

Также URA.RU передавало, что в Тюменской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате инцидента пострадали шесть человек.