На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли три строителя

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При пожаре в общежитии строителей «Сахалинской ГРЭС—2» в селе Ильинском Томаринского района погибли трое работников энергообъекта. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета России.

«На месте пожара найдены три трупа», — заявила старший помощник руководителя регионального ведомства по взаимодействию со СМИ Ольга Чебыкина.

Отмечается, что на место выехали криминалисты и следователи по особо важным делам, в том числе руководитель межрайонного следственного отдела.

Информация о возгорании на первом этаже общежития поступила в МЧС в 03:27 (20:27 мск), к 09:55 (01:55 мск) пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

Ранее в городском округе Щёлково произошёл пожар на полигоне ТБО «Сабурово».

В середине апреля URA.RU передавало, что стала известна причина пожара на стройплощадке общественно-делового центра в Челябинске.

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