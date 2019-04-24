В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения дорожного знака на подростка
- РИА Новости
Инцидент произошёл 23 апреля на перекрёстке улицы Индустрии и проспекта Космонавтов.
В результате ЧП пострадавший был госпитализирован. Отмечается, что после оказания медицинской помощи мальчика отправили домой.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и степень тяжести вреда, причинённого несовершеннолетнему.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на группу подростков упала рекламная конструкция.
В марте телеканал «360» передавал, что в Алтайском крае организовали проверку по факту гибели дворника в результате схода снега с крыши.