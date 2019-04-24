В Екатеринбурге проводят проверку по факту падения дорожного знака на подростка

В Екатеринбурге проводят доследственную проверку по факту падения дорожного знака на 12-летнего подростка, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на СУ СК России по Свердловской области.

Инцидент произошёл 23 апреля на перекрёстке улицы Индустрии и проспекта Космонавтов.

В результате ЧП пострадавший был госпитализирован. Отмечается, что после оказания медицинской помощи мальчика отправили домой.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и степень тяжести вреда, причинённого несовершеннолетнему.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на группу подростков упала рекламная конструкция.

В марте телеканал «360» передавал, что в Алтайском крае организовали проверку по факту гибели дворника в результате схода снега с крыши.