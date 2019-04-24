В Екатеринбурге на группу подростков упала рекламная конструкция

Следственный комитет начал проверку после того, как в одном из торговых комплексов Екатеринбурга на группу подростков упала рекламная конструкция.

«Вечером 23 апреля 2019 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение об инциденте в торговом комплексе по проспекту Космонавтов, в результате которого пострадали несколько несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

По данным РИА Новости, конструкция упала на восьмерых человек, они отказались от госпитализации.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области начали проверку из-за гибели ребёнка под металлической конструкцией.