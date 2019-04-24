Суд в Москве арестовал ещё двоих сирийцев по делу об убийстве лётчика Пешкова

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух граждан Сирии, которые являются фигурантами дела об убийстве лётчика, Героя России Олега Пешкова в 2015 году.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Царёву.

«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Манля Амина Мухаммада и Абдаллы Умара Абдульгани заочно», — уточнила она.

Ранее в Следственном комитете России попросили заочно арестовать двух новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также покушении на жизнь штурмана Константина Мурахтина.