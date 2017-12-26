Путин встретится с семьёй погибшего российского лётчика Пешкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин встретится с вдовой и детьми Героя России лётчика Олега Пешкова.

«Президент сегодня встретится с вдовой Героя России лётчика Пешкова, который трагически погиб при исполнении своего военного долга. Встретится с вдовой, с Геленой Юрьевной Пешковой, а также с детьми — дочерью и сыном героя», — сказал Песков.

В ноябре 2015 года российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 над территорией Сирии. Он упал в четырёх км от границы с Турцией. Генштаб России заявлял, что самолёт не пересекал границу Турции, это подтверждают данные сирийской ПВО.

Во время катапультирования пилот Олег Пешков был расстрелян с земли боевиками на территории, которую контролировали сирийские туркмены. Лётчику было присвоено звание Героя России посмертно.